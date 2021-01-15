В АТОР прокомментировали крупный пожар в отеле на Занзибаре

https://static.news.ru/photo/e200f83c-57e9-11eb-8db8-fa163e074e61_660.jpg Фото: booking.com

Российские туристы, по предварительным данным, не пострадали в результате сильного пожара в одном из отелей на острове Занзибар, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Огонь быстро распространился по территории отеля. По словам очевидцев, к 8 утра стало ясно, что сгорела примерно половина гостиницы. Пожар перекинулся с соседнего отеля Ocean Paradise, в котором, по предварительным данным, могли отдыхать не более 40 граждан РФ.

По предварительной информации, там были наши туристы. Пока известно, что никто не пострадал. Туроператоры занимаются размещением туристов в других отелях​, — рассказала она.

Инцидент, по информации АТОР, произошёл в пятизвёздочном отеле TUI Blue Bahari Zanzibar. В гостинице проживали около 200 путешественников в 157 номерах. Кроме россиян, в отеле могли находиться туристы из Белоруссии и Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл в городе Пвани-Мчангани. По словам очевидцев, соседнее с гостиницей здание загорелось около трёх часов ночи, после чего огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на отель. За 27 минут пожар уничтожил всё бунгало и административное здание.