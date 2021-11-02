В Астрахани, предположительно, задержали члена банды Басаева

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Астрахани мужчину, который, предположительно, является членом банды Шамиля Басаева, сбежавшим из психиатрической больницы и осуждённым за бандитизм. Сейчас устанавливается его личность, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности, — приводит агентство заявление пресс-службы УМВД России по Астраханской области.

Накануне УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за помощь в поимке Магомеда Алханова, объявленного в федеральный розыск. 26 октября он сбежал из-под стражи во время прогулки в психиатрической больнице, отогнув решётку на крыше.

Алханов уже отсидел за бандитизм 10 лет. Он был задержан летом этого года в Ставропольском крае и проходил по делу о вооружённом нападении в составе террористической банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ (бой у высоты 776 в Аргунском ущелье).