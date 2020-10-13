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Происшествия

В Архангельске пожарная машина совершила наезд на ребёнка

20:07, 13 октября 2020
Фото: Mash/t.me

Смертельное ДТП произошло в Архангельске. Пожарная машина задавила ребёнка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской.

По предварительной информации, пожарный автомобиль при повороте допустил наезд на ребёнка, пересекающего проезжую часть на самокате. К сожалению, в карете скорой помощи мальчик скончался, — цитирует агентство сообщение МЧС.

Врио начальника главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин выразил соболезнование семье погибшего. Кроме того, он пообещал, что инцидент будет расследован совместно с полицией.

Как писал NEWS.ru, четыре машины столкнулись в Петрозаводске. В результате аварии погибли два человека, ещё двое получили травмы.

Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, вытащили пострадавших и ликвидировали разлив топлива, сообщили в местном МЧС.

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