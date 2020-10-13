В Архангельске пожарная машина совершила наезд на ребёнка

Смертельное ДТП произошло в Архангельске. Пожарная машина задавила ребёнка.
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По предварительной информации, пожарный автомобиль при повороте допустил наезд на ребёнка, пересекающего проезжую часть на самокате. К сожалению, в карете скорой помощи мальчик скончался, — цитирует агентство сообщение МЧС.
Врио начальника главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин выразил соболезнование семье погибшего. Кроме того, он пообещал, что инцидент будет расследован совместно с полицией.
Как писал NEWS.ru, четыре машины
Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, вытащили пострадавших и ликвидировали разлив топлива, сообщили в местном МЧС.
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