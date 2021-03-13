В аэропорту Алма-Аты подтвердили крушение Ан-26

https://static.news.ru/photo/4ce9b228-8400-11eb-808b-96000091f725_660.jpg Фото: kris_p_kz/instagram.com

В международном аэропорту Алма-Аты подтвердили сообщения о катастрофе военного самолёта Ан-26, принадлежавшего погранслужбе Казахстана.

В 17:20 пропала связь с самолётом Ан-26, который следовал из Нур-Султана в Алматы. При заходе на посадку, на подлёте он упал в начале взлётной полосы, — цитирует «Интерфакс-Казахстан» сообщение пресс-службы аэропорта.

В результате крушения погибли четыре человека. Ещё двое пострадали, они доставлены в больницу, рассказали агентству в МЧС республики.

Ранее NEWS.ru писал, что военный самолёт разбился в Нигерии. Он упал в пригороде Абуджи рядом с железнодорожными путями. Перед крушением пилот успел передать диспетчеру информацию о неполадках в двигателе.

Осенью 2020 года военный самолёт Ан-26Ш разбился в Харьковской области. В результате погибли 19 украинских военнослужащих. Крушению предшествовал отказ одного из блоков системы управления левым двигателем. Вместе с тем расследование причин авиакатастрофы выявило грубые нарушения как во время выполнения полётных заданий, так и в организации полётов в целом.