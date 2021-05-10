«Ужасные новости»: британское посольство отреагировало на стрельбу в Казани

https://static.news.ru/photo/380d2d32-b23e-11eb-b16b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители британского посольства в Москве отреагировали на стрельбу, произошедшую в школе на территории Казани. Сотрудники дипломатического представительства назвали ЧП ужасным. Реакция посольства обнародована в Telegram-канале дипмиссии.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

В британском посольстве отметили, что из Казани пришли ужасные новости.

Наши мысли с семьями погибших и пострадавших, — заявили представители дипмиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после чрезвычайного происшествия в школе в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Исполнить поручение должен глава Росгвардии Виктор Золотов. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Казани.