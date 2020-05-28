Утечка аммиака произошла на химзаводе во Франции

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Химический завод одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений Yara закрыт во французском городе Гонфревиль-л'Орше после утечки аммиака.

Инцидент на производстве произошёл ночью 28 мая. Местные власти сообщили, что ситуация находится под контролем, никто не пострадал. Утечка могла вызвать неприятные запахи в здании завода и в примыкающей к нему промзоне, отмечает Le Figaro.

Как писал NEWS.ru, при взрыве на химическом заводе компании Proquibasa в Барселоне пострадали 19 человек. Все они получили лёгкие повреждения.