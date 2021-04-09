Уснувшая в такси москвичка обвинила водителя в изнасиловании

Жительница столицы уснула в автомобиле такси, чем воспользовался водитель и начал насиловать её.
По словам источника в правоохранительных органах, женщина была нетрезва. Она проснулась от того, что таксист совершает с ней половой акт.
В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По её словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро «Белорусская» и вызвала через приложение «Яндекс.Такси» автомобиль, — сообщил он.
Преступником оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения,
Как
Как писал NEWS.ru, ранее таксиста из Санкт-Петербурга, который смотрел порно и мастурбировал при пассажирке, на момент инцидента лишили прав. Это выяснилось при рассмотрении его дела в суде.