Уснувшая в такси москвичка обвинила водителя в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Жительница столицы уснула в автомобиле такси, чем воспользовался водитель и начал насиловать её.

По словам источника в правоохранительных органах, женщина была нетрезва. Она проснулась от того, что таксист совершает с ней половой акт.

В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По её словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро «Белорусская» и вызвала через приложение «Яндекс.Такси» автомобиль, — сообщил он.

Преступником оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, передаёт РИА Новости.

Как сообщает Life, пассажирка не стала рисковать и сопротивляться, а после случившегося обратилась в полицию. Мужчину задержали на следующий день, он признал свою вину. Правоохранительные органы возбудили дело по статье «Изнасилование».

Как писал NEWS.ru, ранее таксиста из Санкт-Петербурга, который смотрел порно и мастурбировал при пассажирке, на момент инцидента лишили прав. Это выяснилось при рассмотрении его дела в суде.