Ушёл из жизни конструктор самолёта Ту-154 Александр Шенгардт

https://static.news.ru/photo/62214680-eec6-11ea-a21c-fa163e074e61_660.jpg Александр Шенгардт Фото: tupolev.ru

Конструктор, старейший сотрудник ПАО «Туполев» Александр Шенгардт скончался на 96-м году жизни.

Сообщение об этом появилось на сайте конструкторского бюро, в котором создатель самолёта Ту-154 проработал с 10 февраля 1948 года и до конца жизни. Причины смерти не называются.

Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт — человек-эпоха, — говорится в сообщении.

В течение 35 лет он работал главным конструктором самолёта Ту-154. За создание и ввод в эксплуатацию Ту-154Б Шенгардт стал лауреатом Ленинской премии. В 1997 году ему присвоили звание заслуженного конструктора России. Он также принимал участие в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124 и боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.

Прощание с ним будет проходить 8 сентября.

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