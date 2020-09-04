Ушёл из жизни конструктор самолёта Ту-154 Александр Шенгардт

Конструктор, старейший сотрудник ПАО «Туполев» Александр Шенгардт скончался на 96-м году жизни.
Сообщение об этом появилось на сайте конструкторского бюро, в котором создатель самолёта Ту-154 проработал с 10 февраля 1948 года и до конца жизни. Причины смерти не называются.
Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт — человек-эпоха, — говорится в сообщении.
В течение 35 лет он работал главным конструктором самолёта Ту-154. За создание и ввод в эксплуатацию Ту-154Б Шенгардт стал лауреатом Ленинской премии. В 1997 году ему присвоили звание заслуженного конструктора России. Он также принимал участие в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124 и боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.
Прощание с ним будет проходить 8 сентября.
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