Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достиг 801 сантиметра, что на 150 сантиметров превышает отметку «опасного явления».
К 17.00 (10.00 мск) субботы вода в Амуре перешагнула отметку в восемь метров и сейчас составляет 801 сантиметр, — рассказал начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.
Он добавил, что в зоне подтопления находится 121 индивидуальный жилой дом, 383 приусадебных участка, а также несколько больниц. Медучреждениям предоставили помощь в откачке воды.
МЧС предупредил, что в воскресенье, 8 августа, в этот регион придёт новый циклон, передаёт
Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить Амурской области средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка жителям. Такое распоряжение российский лидер сделал в ходе встречи с губернатором региона Василием Орловым после совещания на космодроме Восточный, писал News.ru.