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Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достиг 801 сантиметра, что на 150 сантиметров превышает отметку «опасного явления».

К 17.00 (10.00 мск) субботы вода в Амуре перешагнула отметку в восемь метров и сейчас составляет 801 сантиметр, — рассказал начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

Он добавил, что в зоне подтопления находится 121 индивидуальный жилой дом, 383 приусадебных участка, а также несколько больниц. Медучреждениям предоставили помощь в откачке воды.

МЧС предупредил, что в воскресенье, 8 августа, в этот регион придёт новый циклон, передаёт РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить Амурской области средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка жителям. Такое распоряжение российский лидер сделал в ходе встречи с губернатором региона Василием Орловым после совещания на космодроме Восточный, писал News.ru.

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