https://static.news.ru/photo/9308bb18-d16f-11e9-86f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хабаровск/vk.com

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достиг 801 сантиметра, что на 150 сантиметров превышает отметку «опасного явления».

К 17.00 (10.00 мск) субботы вода в Амуре перешагнула отметку в восемь метров и сейчас составляет 801 сантиметр, — рассказал начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

Он добавил, что в зоне подтопления находится 121 индивидуальный жилой дом, 383 приусадебных участка, а также несколько больниц. Медучреждениям предоставили помощь в откачке воды.

МЧС предупредил, что в воскресенье, 8 августа, в этот регион придёт новый циклон, передаёт РИА Новости .

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить Амурской области средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка жителям. Такое распоряжение российский лидер сделал в ходе встречи с губернатором региона Василием Орловым после совещания на космодроме Восточный, писал News.ru.