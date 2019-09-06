https://static.news.ru/photo/0872f74e-d0c9-11e9-988c-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил выделить Амурской области средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка жителям.

Такое распоряжение российский лидер сделал в ходе встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым после совещания на космодроме Восточный. Путин и Орлов обсуждали ликвидацию последствий паводка, в результате которого были подтоплены населённые пункты в 21 муниципальном пункте региона, передаёт РИА Новости .

Президент поручил кабинету министров выделить Амурской области дополнительные средства для оказания материальной помощи гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

31 августа News.ru писал о том, что уровень воды в реке Амур в районе Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку и достиг 727 сантиметров. Тенденция увеличения воды сохраняется, сообщили в краевом правительстве.