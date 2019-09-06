Сотрудники канадского национального метеобюро присвоили урагану «Дориан» статус тропического шторма.
Сейчас «Дориан» находится в 190 км юго-западнее острова Ньюфаундленд и движется со скоростью 12 м/с в северо-восточном направлении. По данным
Ранее южнокорейское Управление гражданской авиации сообщило, что из-за бушующего в стране тайфуна «Линлин» отложены или отменены более 270 авиарейсов. В стране были также зафиксированы сотни небольших происшествий. В основном они связаны с поваленными деревьями и разбитыми окнами, писал News.ru.