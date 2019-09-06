https://static.news.ru/photo/12a1c64c-d24e-11e9-a65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники канадского национального метеобюро присвоили урагану «Дориан» статус тропического шторма.

Сейчас «Дориан» находится в 190 км юго-западнее острова Ньюфаундленд и движется со скоростью 12 м/с в северо-восточном направлении. По данным метеобюро , к середине воскресенья сила ветра ослабеет до 30 м/с, что характерно для тропического шторма.

Ранее южнокорейское Управление гражданской авиации сообщило, что из-за бушующего в стране тайфуна «Линлин» отложены или отменены более 270 авиарейсов. В стране были также зафиксированы сотни небольших происшествий. В основном они связаны с поваленными деревьями и разбитыми окнами, писал News.ru.