Южнокорейское Управление гражданской авиации сообщило, что из-за бушующего в стране тайфуна «Линлин» отложены или отменены более 270 авиарейсов.
Наибольшее число отменённых вылетов сейчас скопилось в аэропорту Инчхона, который находится в 70 км от Сеула. Сейчас их более 150, передаёт
И ещё 120 — в воздушной гавани острова Чеджудо, — указано в сообщении управления.
В субботу в Южной Корее были также зафиксированы сотни небольших происшествий. В основном они связаны с поваленными деревьями и разбитыми окнами. В управлении при этом отметили, что существенного урона удалось избежать.
Ранее о приближении урагана «Дориан» метеослужбы предупредили жителей Канады. Стихия обрушится на атлантическое побережье страны 7 сентября, писал News.ru.