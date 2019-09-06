https://static.news.ru/photo/0a0c187a-d145-11e9-939a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Южнокорейское Управление гражданской авиации сообщило, что из-за бушующего в стране тайфуна «Линлин» отложены или отменены более 270 авиарейсов.

Наибольшее число отменённых вылетов сейчас скопилось в аэропорту Инчхона, который находится в 70 км от Сеула. Сейчас их более 150, передаёт ТАСС .

И ещё 120 — в воздушной гавани острова Чеджудо, — указано в сообщении управления.

В субботу в Южной Корее были также зафиксированы сотни небольших происшествий. В основном они связаны с поваленными деревьями и разбитыми окнами. В управлении при этом отметили, что существенного урона удалось избежать.

Ранее о приближении урагана «Дориан» метеослужбы предупредили жителей Канады. Стихия обрушится на атлантическое побережье страны 7 сентября, писал News.ru.