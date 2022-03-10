Умер директор Института иммунологии ФМБА Рахим Хаитов

Скончался академик РАН и научный руководитель Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) Рахим Хаитов. Учёному было 78 лет, сообщили в пресс-службе ФМБА. Причина смерти не уточняется.

11 марта 2022 года на 79 году жизни скончался выдающийся советский и российский учёный, научный руководитель Института иммунологии ФМБА России, главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава России, заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии и Всемирной аллергологической организации, эксперт ВОЗ по проблемам иммунологии Рахим Мусаевич Хаитов, — говорится в сообщении.

Как рассказали в ФМБА, под руководством Хаитова были созданы и разработаны вакцины и лекарства нового поколения, в том числе кандидатная вакцина против ВИЧ/СПИД и препарат от коронавируса «МИР 19». Он также воспитал целую плеяду учёных, продолжающих научно-практическую деятельность по развитию его собственной научной школы.

Хаитов являлся автором более тысячи научных работ, получил 28 авторских свидетельств и 11 патентов России, четыре международные заявки, на которые было получено 50 патентов в разных странах.

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