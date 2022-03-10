Умер кинорежиссёр Рустам Ибрагимбеков

Драматург, сценарист, кинорежиссёр Рустам Ибрагимбеков скончался на 84-м году жизни, сообщила ТАСС его дочь Фатима Ибрагимбекова. Отмечается, что писатель ушёл из жизни минувшей ночью в Москве после продолжительной болезни.

Отец скончался. Он долго болел, три месяца, — сказала дочь покойного.

Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. Он окончил Азербайджанский институт нефти и химии. Однако он выбрал для себя творческое направление и поступил в Государственный институт кинематографии имени С. Герасимова (ВГИК) по специальности «сценарист и режиссёр».

По его произведениям снято более 40 художественных фильмов. Он работал с режиссёром Никитой Михалковым — их творческий тандем был создан ещё в начале 1970-х, когда Михалков снял свой первый фильм «Спокойный день в конце войны» по сценарию Рустама Ибрагимбекова. А снятый по сценарию писателя фильм «Белое солнце пустыни» был одним из самых популярных во времена СССР. В 1990 году продюсировал культовый фильм «Такси-блюз».

Ибрагимбеков написал 15 пьес, поставленных более чем в 100 театрах разных стран.