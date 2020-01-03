31-летний мужчина из города Балта Одесской области Украины задержан и отправлен под домашний арест за отправку многочисленным адресатам в Сети ссылки на ролики с детским порно.
Как
В ноябре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, 19-летний молодой человек из французского департамента Уаза напал на обвиняемого в педофилии католического священника и убил его. В качестве «орудия возмездия» выступил крест, который юноша вонзил священнослужителю в горло. После задержания у убийцы были выявлены психические отклонения. Предполагается, что он мог быть одной из жертв, растлённых священником.
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