https://static.news.ru/photo/df40def4-2f0a-11ea-bd7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

31-летний мужчина из города Балта Одесской области Украины задержан и отправлен под домашний арест за отправку многочисленным адресатам в Сети ссылки на ролики с детским порно.

Как передаёт «Регион Online», злоумышленник успел поделиться ссылкой около 45 раз в период с марта по май 2019 года. Домашний арест продлится до 2 марта 2020 года. Украинские правоохранительные органы выясняют, имел ли отношение арестованный к съёмкам порнографических видео.

В ноябре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, 19-летний молодой человек из французского департамента Уаза напал на обвиняемого в педофилии католического священника и убил его. В качестве «орудия возмездия» выступил крест, который юноша вонзил священнослужителю в горло. После задержания у убийцы были выявлены психические отклонения. Предполагается, что он мог быть одной из жертв, растлённых священником.