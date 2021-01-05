Угнавшего скорую помощь пьяного кировчанина осудили

https://static.news.ru/photo/0942a80c-5199-11eb-8bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жителя Кировской области, который в июле 2020 года в состоянии опьянения угнал машину скорой помощи в посёлке Тужа, осудили. Он проведёт в колонии строгого режима один год и восемь месяцев. Об этом 8 января журналистам сообщили представители региональной прокуратуры.

Преступление было совершено мужчиной 13 июля. Он проник в салон машины скорой помощи и угнал её. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. На федеральной трассе на территории Тужинского муниципального района он не справился с управлением. Автомобиль с угонщиком улетел в кювет.

Государственное обвинение попросило признать мужчину виновным в угоне (статья 166 УК РФ). Суд согласился с этой позицией. Кроме того, у преступника в прошлом была судимость. Поэтому рецидивиста осудили на 20 месяцев в колонии строгого режима.

Осуждённый взят под стражу в зале суда. Вопрос о взыскании с осуждённого компенсации причинённого материального ущерба передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Приговор суда не вступил в законную силу, — приводит сообщение прокуратуры РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в посёлке Новоалексеевское Свердловской области мужчина угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов. Возбуждено уголовное дело.

В сообществе соседнего посёлка Решёты во «ВКонтакте» опубликовано видео угона, за кадром врачи комментируют ситуацию. Из их слов следует, что медики приехали на вызов к пожилой женщине, которая жаловалась на высокую температуру. Но пока водитель, оставив ключи в замке зажигания, помогал врачам с носилками, неизвестный мужчина подошёл к машине, убедился, что его никто не замечает, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.