Учёный-изобретатель и экс-замглавы НИИ ТП арестован по делу Роскосмоса

Учёный-изобретатель и бывший заместитель директора АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» Константин Егоров отправлен под домашний арест в рамках нового уголовного дела о хищениях в Роскосмосе. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсант».

Правоохранительные органы приступили к расследованию нового уголовного дела о хищениях в системе Роскосмоса. Институт, в котором работал Егоров, занимался разработкой и производством комплексов автоматизированного управления космическими аппаратами.

По версии следствия, в 2018 году НИИ ТП заключил контракт с фирмой «Дайтехнолоджи» на покупку комплектующих для изготовления оборудования для АО «РКС», в состав которого входит институт. Но за детали к устройствам НИИ ТП переплатил более 200 млн рублей, при том, что стоили они всего 40 млн рублей.

Фигурантами уголовного дела стали Егоров и гендиректор «Дайтехнолоджи» Павел Авдеев. Сами они своей вины не признают, уверяя, что это была «обычная сделка». Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова. Он стал фигурантом дела о государственной измене.