Учителя казанской школы рассказали об успеваемости и поведении стрелка

https://static.news.ru/photo/661b4fb8-b254-11eb-9740-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Социальные сети

Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 19-летний молодой человек ранее учился в ней. По словам учителей, примерным учеником его назвать было нельзя, сообщает Telegram-канал «112».

Педагоги отметили , что он не отличался ни хорошей успеваемостью, ни поведением. После гимназии молодой человек поступил в колледж «ТИСБИ», где учился на программиста, но был отчислен оттуда на последнем курсе.

Он запустил учёбу, прогуливал занятия и экзамены. По словам студентов, он вёл себя спокойно, ни с кем не конфликтовал, сообщает Mash.

Отец стрелка рассказал, что тот не отличается религиозностью. Ранее никаких плохих мыслей и настроений не высказывал и не демонстрировал.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 20 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Как сообщалось ранее, нападавший готовился к совершению преступления в течение нескольких месяцев. Перед атакой он разместил в соцсети сообщения, в которых рассказал о своих планах. На допросе он заявил, что два месяца назад осознал себя богом, а ещё ранее в нём начал пробуждаться монстр, а также ненависть ко всем окружающим.