Учителя казанской школы рассказали об успеваемости и поведении стрелка

Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 19-летний молодой человек ранее учился в ней. По словам учителей, примерным учеником его назвать было нельзя, сообщает Telegram-канал «112».
Педагоги
Он запустил учёбу, прогуливал занятия и экзамены. По словам студентов, он вёл себя спокойно, ни с кем не конфликтовал,
Отец стрелка рассказал, что тот не отличается религиозностью. Ранее никаких плохих мыслей и настроений не высказывал и не демонстрировал.
Стрельба в школе № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 20 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.
Как сообщалось ранее, нападавший готовился к совершению преступления в течение нескольких месяцев. Перед атакой он разместил в соцсети сообщения, в которых рассказал о своих планах. На допросе он заявил, что два месяца назад осознал себя богом, а ещё ранее в нём начал пробуждаться монстр, а также ненависть ко всем окружающим.