Ученица казанской школы рассказала о взрыве перед стрельбой

https://static.news.ru/photo/3c8c7200-b22f-11eb-b189-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Злоумышленники, напавшие на гимназию № 175 в Казани, сначала что-то взорвали, а уже после этого открыли стрельбу. Об этом ТАСС рассказала одна из учениц, которая была очевидцем событий.

По её словам, в этот момент она находилась на уроке.

Сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать, — рассказала школьница.

Она добавила, что через несколько минут после начала стрельбы класс был эвакуирован через чёрный ход, поэтому никто из её знакомых не пострадал.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. Ранее в Казани неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Погибли, по последним данным, 13 человек. По предварительной информации, среди жертв — ученики, а также один из преподавателей, охранник и уборщица. Ещё 12 человек, в том числе один взрослый, госпитализированы. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

Сообщается, что стрелков было двое. Один из стрелявших задержан, он заявил, что дома заложил бомбу. СМИ сообщили, что в одной из квартир на улице Туганлык действительно произошёл взрыв. Второй стрелок, по разной информации, продолжает удерживать заложников или ликвидирован.

Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Около школы дежурят машины скорой помощи.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.