Участники митинга в поддержку Фургала задержаны в Приморье

https://static.news.ru/photo/29128a8a-d543-11ea-bce4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Полицейские задержали двух участников несанкционированного митинга в поддержку Сергея Фургала, которые проходят в Приморье. Это жители Спасско-Дальнего, один уже оштрафован на тысячу рублей.

Участники акции задержаны за неповиновение полиции. Они отказались следовать в отдел для разбирательства, пишет РИА Новости. Приморцев также накажут по статье КоАП «Нарушение иных норм и правил в сфере благоустройства, установленных муниципальными нормативными правовыми актами» регионального закона. Материал по этой статье уже собран для направления в административную комиссию Спасска-Дальнего.

Задержали мужчин в субботу, 1 августа. В воскресенье, 2 августа, суд принял решение о штрафе в 1000 рублей в отношении одного фигуранта. По второму дело отложено на 11 августа с целью соблюдения его права на защиту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дневное шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала впервые не состоялось за 22 дня митингов. Акции протеста проходят каждый день с 11 июля, в выходные дни — два раза в день, самые массовые дни — суббота.