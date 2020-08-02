Участники митинга в поддержку Фургала задержаны в Приморье

Полицейские задержали двух участников несанкционированного митинга в поддержку Сергея Фургала, которые проходят в Приморье. Это жители Спасско-Дальнего, один уже оштрафован на тысячу рублей.
Участники акции задержаны за неповиновение полиции. Они отказались следовать в отдел для разбирательства,
Задержали мужчин в субботу, 1 августа. В воскресенье, 2 августа, суд принял решение о штрафе в 1000 рублей в отношении одного фигуранта. По второму дело отложено на 11 августа с целью соблюдения его права на защиту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дневное шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала впервые не состоялось за 22 дня митингов. Акции протеста проходят каждый день с 11 июля, в выходные дни — два раза в день, самые массовые дни — суббота.
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