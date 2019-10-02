https://static.news.ru/photo/05bc263e-e4ff-11e9-88e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, избивший до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке, мог напасть на ещё одну женщину.

После нападения на кондуктора мужчина пошёл в трамвайное депо, где атаковал женщину-охранника, которая попыталась преградить ему дорогу, сообщает РИА VladNews.

Пострадавшая обратилась в больницу в среду, 2 октября.

Как ранее писал News.ru, во Владивостоке мужчина в трамвае до смерти избил кондуктора. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».