Мужчина, избивший до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке, мог напасть на ещё одну женщину.
После нападения на кондуктора мужчина пошёл в трамвайное депо, где атаковал женщину-охранника, которая попыталась преградить ему дорогу, сообщает РИА VladNews.
Пострадавшая обратилась в больницу в среду, 2 октября.
Как ранее писал News.ru, во Владивостоке мужчина в трамвае до смерти избил кондуктора. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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