У жителя Архангельской области изъяли 30 взрывных устройств

https://static.news.ru/photo/6cf245fa-5a32-11eb-84d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У мужчины, проживающего на территории Архангельской области, в доме было обнаружено и изъято 30 готовых самодельных взрывных устройств (СВУ) и их компонентов. Операцию провели сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы ФСБ во вторник, 19 января.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Мужчина оказался причастен к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. В настоящее время расследование продолжается.

Сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур, — цитирует РИА Новости сообщение от ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись, снятую во время задержания 17-летнего юноши, который хотел изготовить самодельное взрывное устройство по инструкциям из Сети и с его помощью устроить теракт в Тамбове.

На кадрах оперативники врываются в съёмную квартиру подростка 2003 года рождения и кричат, чтобы тот сидел «ровно». Молодого человека кладут на пол и держат ему руки за головой. На видео также показаны компоненты, из которых парень хотел собрать бомбу.