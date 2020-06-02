У ректора Сеченовского университета обнаружили коронавирус

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МЧС наградит 18-летнего Богдана Евстафьева из Новосибирска за спасение ребёнка, который едва не утонул в водохранилище во время урагана.

Подробности истории приводит «КП-Новосибирск». Утром 26 мая Богдан с сестрой и родителями приехали отдохнуть на Новосибирское водохранилище. Днём погода начала портиться, поднялся ураганный ветер. В какой-то момент к молодому человеку...