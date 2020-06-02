У ректора Сеченовского университета обнаружили коронавирус

У ректора Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Пётра Глыбочко диагностирована пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.
В настоящее время состояние Глыбочко стабильное, он находится под наблюдением врачей. Заражение ректора коронавирусом подтвердили в пресс-службе вуза.
Ранее сообщалось, на базе клиник Сеченовского университета были открыты стационары для коронавирусных больных. Пётр Глыбочко регулярно проводил заседания, научные консилиумы, лично проводил обходы, а также вёл клинические консультации,
Как писал NEWS.ru, ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова заявила, что медикам заразиться коронавирусом проще в магазине, чем на работе, даже во время контакта с пациентами с лёгким и средним течением. По её словам, риск снижается благодаря использованию индивидуальных средств защиты.
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