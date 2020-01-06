https://static.news.ru/photo/4117c0bc-31f8-11ea-8156-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Технический директор авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что борт прошёл техническую проверку и никаких замечаний у пилотов не было.

Проверку проходил последнюю 6 января. От экипажа ни по прилёте в Тегеран, ни перед вылетом замечаний не было никаких, — цитирует Шафиева РИА Новости.

Boeing 737 украинской авиакомпании рухнул вблизи тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни утром 8 января. По разным данным, на борту находились 177–179 человек. Все они погибли. Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing 737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Авиакомпания Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полётов над территорией Ирана и Ирака. Кроме того, «Международные авиалинии Украины» приняли решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок. Также Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полёты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Как писал NEWS.ru, после случившегося Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком.