У Ефремова в суде заметили запрещённый под домашним арестом телефон

https://static.news.ru/photo/6bd9cf68-d70a-11ea-934d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёра Михаила Ефремова застали со смартфоном на заседании суда, где рассматривается дело по обвинению его в смертельном ДТП. Ранее артисту была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая запрещает использование Интернета и общение по телефону.

Видео опубликовало издание Znak.com в своём Telegram-канале. На кадрах видно, что обвиняемый сидит за столом рядом с адвокатом перед столом судьи и пользуется гаджетом.

Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.

5 августа Пресненский суд приступил к рассмотрению дела по существу. Выступая на заседании, Ефремов заявил, что не признаёт свою вину в смертельном ДТП, потому что «ничего не помнит», включая то, как проходило медосвидетельствование после аварии. При этом инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, говорит, что сразу после случившегося Ефремов говорил ему, что именно он был за рулём.

Ранее адвокат актёра Эльман Пашаев рассказал о козыре, который способен доказать невиновность артиста. Он отметил, что его предъявит не сразу. При этом Пашаев уточнил, что не хочет заниматься фальсификациями, поскольку «там как минимум везде были камеры», писал NEWS.ru.