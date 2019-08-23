https://static.news.ru/photo/46ea050e-c67d-11e9-a17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семья с детьми пострадала во время катания на экстремальных летних санках в горах Сочи. Инцидент произошёл на курорте Роза Хутор.

Когда туристы съезжали с горки, пошёл дождь, а в это время кататься на аттракционе категорически запрещено.

Плохая погода, тормоза не сработали — крики, скрежет, сильный удар в станцию подъёмника. По словам очевидцев, и дети, и их мама — в крови, но их жизни ничто не угрожает, — сообщает Mash.

Ранее News.ru писал о ДТП с двумя туристическими автобусами в Адлерском районе Сочи. Один из них, выезжая с второстепенной территории, не уступил дорогу другому и после удара опрокинулся на бок. Перевернувшийся автобус «должен был отвезти туристов в монастырь». Второй направлялся в Красную Поляну на горный курорт «Роза Хутор».

На месте ЧП работали 19 бригад скорой помощи.