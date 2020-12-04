Ту-204 совершил посадку в «Пулково» из-за проблем при учебном полёте

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Самолёт Ту-204 совершил экстренную посадку в аэропорту «Пулково» из-за обнаруженной технической неисправности. Воздушное судно совершало учебный полёт, поэтому пассажиров на борту не было.

Все необходимые службы воздушной гавани были приведены в повышенную готовность. Приземление борта прошло в штатном режиме в 12:40, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом.

Работа «Пулково» не прерывалась, сейчас его работа продолжается в обычном режиме.

Ту-204 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Он был разработан в конце 1980-х — начале 1990-х годов в ОКБ «Туполев». Лайнер был призван заменить на авиалиниях пассажирский самолёт Ту-154. Сейчас в России самолёты этого типа в коммерческих пассажирских перевозках не задействованы. Они эксплуатируются, в основном, как грузовые борты.

Ранее в США, как писал NEWS.ru, одномоторный самолёт Bellanca Viking экстренно сел на дорогу и столкнулся с автомобилем.