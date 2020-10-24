Трёхлетний ребёнок погиб в ДТП с участием такси в Волгограде

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Трёхлетний ребёнок погиб и ещё пять человек пострадали в результате столкновения ВАЗ-2106 и такси в Волгограде.

Авария произошла 24 октября в 18.30 по местному времени (17.30 мск) в Кировском районе Волгограда. Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречной полосу и врезался в такси — машину марки Datsun.

От полученных травм скончался трёхлетний ребёнок — пассажир машины ВАЗ. Водитель и пассажир ВАЗ получили травмы, — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы регионального МВД Светлану Смольянинову.

По её словам, травмы также получили водитель такси и его пассажиры — женщина с семилетним ребёнком.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее четыре человека, включая малолетнего ребёнка, погибли в аварии под Хабаровском. ДТП произошло на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. В районе 64-го км столкнулись два автомобиля. Четыре человека, включая ребёнка, погибли на месте, а еще двое взрослых и ребёнок с различными травмами были госпитализированы в больницу. Оставшихся в живых пришлось деблокировать из машины с помощью специального инструмента, писал NEWS.ru.