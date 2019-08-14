https://static.news.ru/photo/a89f51ec-bf15-11e9-8930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Региональный главк МВД сообщил, что к поискам трёхлетнего мальчика, пропавшего под Омском, подключили два квадрокоптера и вездеход.

Поиски ребёнка не прекращались всю ночь, в них задействованы около 600 человек, в том числе, волонтёры, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, мальчик заблудился в Белореченском районе, пока его родители собирали ягоды. Происшествие случилось днём 13 августа. Малыша оставили одного в салоне машины, а вернувшись, не нашли. По факту происшествия региональное МВД завело уголовное дело.