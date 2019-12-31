Полиция обнаружила труп 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге.
Как
Мем, который прославил Антона Сидорова, представляет собой видео, снятое в 2006 году в поезде. Герой ролика, полный мальчик, рассказывает незамысловатый анекдот про повара, а потом сам же над ним заливисто смеётся.
Ранее NEWS.ru писал о найденном в республике Коми обезглавленном теле. В погибшем опознали пропавшего в октябре жителя деревни Шиляево, однако причину смерти ещё не удалось установить.
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