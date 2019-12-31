https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция обнаружила труп 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка», девушка сожительствовала с 24-летним Антоном Сидоровым — героем мема «Повар спрашивает повара», хозяином квартиры. Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что Сидоров был в отъезде около двух недель, а когда вернулся, то обнаружил что входная дверь была открыта. По данным источника, девушка могла скончаться от передозировки лекарствами, но окончательную причину смерти ещё предстоит выяснить.

Мем, который прославил Антона Сидорова, представляет собой видео, снятое в 2006 году в поезде. Герой ролика, полный мальчик, рассказывает незамысловатый анекдот про повара, а потом сам же над ним заливисто смеётся.

Ранее NEWS.ru писал о найденном в республике Коми обезглавленном теле. В погибшем опознали пропавшего в октябре жителя деревни Шиляево, однако причину смерти ещё не удалось установить.