https://static.news.ru/photo/f92480e4-2bab-11ea-b9d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Обезглавленный труп мужчины нашли в снегу в Республике Коми. Тело раскопали собаки. Причину смерти пока установить не удалось.

Жертву уже опознали. Им оказался пропавший в октябре житель деревни Шиляево. Он с приятелем плавал на лодке, у которой закончился бензин. Тогда мужчина вышел на берег, чтобы пешком дойти до дома. После этого его никто не видел, пишет «Коми Онлайн».

Тело пропавшего местного жителя нашли в 200 км от его жилья. Правоохранители посчитали трагедию не криминальной. Голову, как они полагают, отгрызли дикие животные.