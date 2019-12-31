Обезглавленный труп мужчины нашли в снегу в Республике Коми. Тело раскопали собаки. Причину смерти пока установить не удалось.
Жертву уже опознали. Им оказался пропавший в октябре житель деревни Шиляево. Он с приятелем плавал на лодке, у которой закончился бензин. Тогда мужчина вышел на берег, чтобы пешком дойти до дома. После этого его никто не видел,
Тело пропавшего местного жителя нашли в 200 км от его жилья. Правоохранители посчитали трагедию не криминальной. Голову, как они полагают, отгрызли дикие животные.
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