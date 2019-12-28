В Омске прохожие заметили на улице труп мужчины, который стоял на коленях. Они вызвали наряд полиции для определения причины смерти.
Сообщается, что мужчина умер из-за асфиксии. По данным медиков, ему было приблизительно 55 лет.
Тело осмотрел эксперт и не нашел следов насильственной смерти, —
цитируетисточник РИА Новости.
Следственный комитет начал проверку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковных Химках обнаружено два трупа. Умершие — это два подростка 2000 и 2005 года рождения.
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