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Крупная полицейская операция была проведена в центре Берлина в районе КПП «Чарли», созданного после разделения города стеной и закрытого в 1990 году.

Очевидцы сообщили, что в кафе на перекрёстке произошла стрельба. Правоохранители оцепили район у пересечения улиц Фридрихштрассе и Кохштрассе, уточняет Berliner Zeitung. Ранее полиция Берлина сообщила о предотвращении возможного теракта на...