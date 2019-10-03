https://static.news.ru/photo/265d9e5a-e5e9-11e9-88df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Петербургские следователи предъявили обвинение в вымогательстве троим заключённым в СИЗО «Кресты» в Колпинском районе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ.

Обвинение предъявлено по статье «Вымогательство» троим заключённым в СИЗО, — сказал собеседник ТАСС .

Поводом к такому решению стала видеозапись с избиением заключённого, которая появилась в Интернете в начале августа.

На кадрах ролика осуждённые требовали денег от сокамерника за то, что перестанут его бить. Один из них звонил с мобильного телефона родственникам избиваемого и требовал у них некую сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. При этом следствие установило, что сотрудники «Крестов» к избиению не причастны.

ФСИН больше года терзают скандалы, связанные с публикациями о пытках заключённых. Были возбуждены уголовные дела, несколько начальников исправительных колоний и рядовых сотрудников уволены.

3 октября стало известно об отставке главы службы Геннадия Корниенко. News.ru поговорил с экспертами и попытался выяснить, изменит ли его уход ситуацию с пытками или станет только хуже.