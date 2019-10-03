Петербургские следователи предъявили обвинение в вымогательстве троим заключённым в СИЗО «Кресты» в Колпинском районе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ.
Обвинение предъявлено по статье «Вымогательство» троим заключённым в СИЗО, — сказал собеседник
ТАСС.
Поводом к такому решению стала видеозапись с избиением заключённого, которая появилась в Интернете в начале августа.
На кадрах ролика осуждённые требовали денег от сокамерника за то, что перестанут его бить. Один из них звонил с мобильного телефона родственникам избиваемого и требовал у них некую сумму.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. При этом следствие установило, что сотрудники «Крестов» к избиению не причастны.
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