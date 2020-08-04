Трое мужчин спаслись с необитаемого острова благодаря огромной надписи SOS

Спасатели обнаружили троих пропавших путешественников на острове Пикелот. Он расположен на архипелаге Микронезия в Тихом океане. Мужчины оставили на песке огромную надпись SOS.
Путешественники потерялись три дня назад. 30 июля они сбились с курса, когда отправились с атолла Пулават до атолла Пулап. Их обнаружили примерно в 190 километрах от места назначения,
Спасатели оценивают состояние мужчин как хорошее. Им привезли еду и воду. В ближайшее время путешественников заберёт корабль.
NEWS.ru писал, что в марте 2020 года власти Индонезии приняли решение отправить больных коронавирусной инфекцией на необитаемый остров Галанг в провинции Архипелаг Риау.
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