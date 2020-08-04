Трое мужчин спаслись с необитаемого острова благодаря огромной надписи SOS

https://static.news.ru/photo/0ab7a35c-d649-11ea-8e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Спасатели обнаружили троих пропавших путешественников на острове Пикелот. Он расположен на архипелаге Микронезия в Тихом океане. Мужчины оставили на песке огромную надпись SOS.

Путешественники потерялись три дня назад. 30 июля они сбились с курса, когда отправились с атолла Пулават до атолла Пулап. Их обнаружили примерно в 190 километрах от места назначения, сообщает «Вечерняя Москва».

Спасатели оценивают состояние мужчин как хорошее. Им привезли еду и воду. В ближайшее время путешественников заберёт корабль.

NEWS.ru писал, что в марте 2020 года власти Индонезии приняли решение отправить больных коронавирусной инфекцией на необитаемый остров Галанг в провинции Архипелаг Риау.