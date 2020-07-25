Три многоэтажки в Химках эвакуировали из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о «минировании» трёх жилых домов в Левобережном микрорайоне Химок. Жители многоэтажек эвакуировали.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, сообщение поступило от анонима. Он заявил о взрывных устройствах, заложенных в домах № 7, 9 и 15 на улице Зелёной.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.
Ранее сегодня полицейским поступило анонимное сообщение о «минированиях» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолётов, находящихся на их стоянках, писал NEWS.ru.
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