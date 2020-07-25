Три многоэтажки в Химках эвакуировали из-за угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/0333fd46-cf47-11ea-bff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный сообщил о «минировании» трёх жилых домов в Левобережном микрорайоне Химок. Жители многоэтажек эвакуировали.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, сообщение поступило от анонима. Он заявил о взрывных устройствах, заложенных в домах № 7, 9 и 15 на улице Зелёной.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.

Ранее сегодня полицейским поступило анонимное сообщение о «минированиях» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолётов, находящихся на их стоянках, писал NEWS.ru.