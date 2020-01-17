https://static.news.ru/photo/cc85b852-39aa-11ea-bf9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Три человека ранены в результате нападения на ресторан в токийском районе Синдзюку в Японии. В помещение ворвались четыре человека, вооружённых ножами.

Нападавшие потребовали вызвать старшего по должности, ранили трёх сотрудников и скрылись с места происшествия. Один из сотрудников заведения получил тяжёлые раны, но угрозы его жизни нет, сообщает телеканал NHK.

Двое других получили более лёгкие раны. Заведено дело о покушении на убийство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы Читы задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин. 15 января в общежитии в Черновском районе областного центра военнослужащий 1987 года рождения распивал спиртные напитки с двумя мужчинами 1977 и 1979 годов рождения.