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Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика в Братске Иркутской области. ДТП произошло на федеральной трассе А-331 Вилюй.

По предварительным данным, водитель легковушки допустил выезд авто на встречную полосу, где машина попала под КамАЗ. Погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле, сообщает Интерфакс-Сибирь.

Уточняется, что в районе места ДТП велись дорожные работы. Предупреждающие знаки были расставлены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семь человек, среди которых были трое детей, пострадали в автоаварии на Камчатке. ДТП произошло на трассе Морпорт — Аэропорт в Елизовском районе.