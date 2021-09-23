Три альпиниста погибли на Эльбрусе

Три альпиниста из группы в 19 человек, запросивших помощь на Эльбрусе после ухудшения погоды, погибли. Ещё восемь человек найдены живыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Запрос о помощи поступил спасателям вечером 23 сентября. Альпинисты, зарегистрировавшиеся перед подъёмом в МЧС, в это время находились на высоте 5400 метров.

На данный момент нашли 11 человек — трое погибших, восемь живых, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди погибших есть женщина. Позднее спасатели нашли ещё шесть человек, ищут оставшихся двоих.

Работу спасателей осложняют сильные порывы ветра, температура до минус 20 градусов, пурга, из-за которой видимость не превышает одного метра.

Ранее стало известно, что группа туристов попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии. Одиночный турист, оказавшийся рядом, смог спасти женщину из одной группы. Она сломала ногу. Туристы поднимались на гору со стороны Грузии.