Токаев поручил выяснить причины катастрофы Ан-26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения в Алма-Ате военного самолёта Ан-26. Об этом он написал в своём Twitter.
Казахстанский лидер подчеркнул, что нельзя допускать повторения таких ситуаций. Он также выразил соболезнования близким погибших.
Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться, — написал Токаев.