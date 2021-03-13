Токаев поручил выяснить причины катастрофы Ан-26

https://static.news.ru/photo/494d77e2-8402-11eb-9a9f-96000091f725_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: TokayevKZ/twitter.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения в Алма-Ате военного самолёта Ан-26. Об этом он написал в своём Twitter.

Казахстанский лидер подчеркнул, что нельзя допускать повторения таких ситуаций. Он также выразил соболезнования близким погибших.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться, — написал Токаев.

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Ан-26 потерпел крушение днём 13 марта. Он направлялся по маршруту из Нур-Султана в Алма-Ату. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало погранслужбе.

Самолёт разбился при посадке в районе аэропорта Алма-Аты. По информации МЧС, в результате ЧП погибли четыре человека, ещё два попали в больницу.

Как писал NEWS.ru, из-за крушения задерживается ряд рейсов в аэропорту Алма-Аты. Не могут вылететь самолёты в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск.