Теплоход сел на мель под Астраханью

https://static.news.ru/photo/8baa8d9e-3797-11eb-94e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 30.mchs.gov.ru

Теплоход «Омский-111» с грузом зерна сел на мель в Астраханской области. Пострадавших в результате происшествия нет, корпус судна не повреждён.

Инцидент произошёл на 157-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Теплоход направлялся в Иран.

Для снятия его с мели привлечено судно «Капитан Чечкин». На время проведения работ судоходство на данном участке канала приостановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что у Нижнего Новгорода 7 ноября на мель сели теплоход и баржа с мазутом. В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов в Волгу не произошло. В тот же день аналогичная авария произошла в Ростовской области — в Таганрогском заливе на мель сел сухогруз Sema, который направлялся в Турцию.