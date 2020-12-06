Теплоход сел на мель под Астраханью

Теплоход «Омский-111» с грузом зерна сел на мель в Астраханской области. Пострадавших в результате происшествия нет, корпус судна не повреждён.
Инцидент произошёл на 157-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Теплоход направлялся в Иран.
Для снятия его с мели привлечено судно «Капитан Чечкин». На время проведения работ судоходство на данном участке канала приостановлено,
Ранее NEWS.ru писал, что у Нижнего Новгорода 7 ноября на мель сели теплоход и баржа с мазутом. В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов в Волгу не произошло. В тот же день аналогичная авария произошла в Ростовской области — в Таганрогском заливе на мель сел сухогруз Sema, который направлялся в Турцию.