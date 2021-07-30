Тело младенца нашли в пруду загородного клуба в Новой Москве

Тело младенца 2020 года рождения обнаружено в пруду на территории частного загородного клуба в поселении Московский Новой Москвы. Об этом сообщает ГСУ СКР по Москве.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, ребёнок был в клубе вместе с родителями, которые оставили его на некоторое время без присмотра.

Следователи допрашивают родителей младенца и пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Новокузнецке местная жительница поймала полуторагодовалого ребёнка, который выпал из окна на втором этаже. Она заметила ребёнка в раскрытом окне, проходя мимо дома, встала под окном, и малыш упал ей в руки. Женщина передала ребёнка родителям и ушла.