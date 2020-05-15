Танк упал на трассу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге танк упал с трала на проезжую часть трассы при перевозке. Пострадавших нет.
Инцидент произошёл утром 15 мая у развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе. Об этом
Спустя порядка получаса технику снова погрузили на автомобиль, который продолжил следование в пункт назначения, — рассказал он.
По данным издания, боевую машину везли на ремонт. Танк перевозился в разукомплектованном состоянии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что отправка Россией своего перспективного танка на платформе «Армата» в Сирию может закончиться провалом. Несмотря на то что Т-14 является самым защищённым российским танком, он может получить повреждения или выйти из строя, что совсем не соответствует пропагандистским целям РФ, уверены американские журналисты.
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