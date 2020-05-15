Танк упал на трассу в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/8059d2fc-969c-11ea-94a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге танк упал с трала на проезжую часть трассы при перевозке. Пострадавших нет.

Инцидент произошёл утром 15 мая у развязки Кольцевой автодороги и Волхонского шоссе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Спустя порядка получаса технику снова погрузили на автомобиль, который продолжил следование в пункт назначения, — рассказал он.

По данным издания, боевую машину везли на ремонт. Танк перевозился в разукомплектованном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отправка Россией своего перспективного танка на платформе «Армата» в Сирию может закончиться провалом. Несмотря на то что Т-14 является самым защищённым российским танком, он может получить повреждения или выйти из строя, что совсем не соответствует пропагандистским целям РФ, уверены американские журналисты.