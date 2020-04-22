США допустили «повреждение» российского танка «Армата» в Сирии

https://static.news.ru/photo/eac01bf2-845d-11ea-b065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отправка Россией своего перспективного танка на платформе «Армата» в Сирию может закончиться провалом. Несмотря на то что Т-14 является самым защищённым российским танком, он может получить повреждения или выйти из строя, что совсем не соответствует пропагандистским целям РФ, уверены журналисты из США.

Тем не менее всё ещё существует вероятность того, что стечение обстоятельств может привести к повреждению или отключению танка, что будет крайне неловким [обстоятельством] для российских властей, — говорится в статье американского издания The Drive.

В публикации отмечается, что Кремль уже давно использует сирийский конфликт как возможность испытать новое оружие и другую военную технику. Ранее Россия испытывала в этом же регионе истребители Су-35С и Су-57 и крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

Ранее, как писал NEWS.ru, новейший российский танк Т-14 «Армата» прошёл обкатку в Сирии. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в САР эти танки направили, чтобы «учесть все нюансы в боевых условиях». Мантуров пояснил, что в Сирии проходят «именно такого рода испытания», отметив, что это поможет формированию финального облика танка, который будет поставляться армии России.