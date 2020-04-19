Россия

Военные РФ испытали «Армату» в Сирии

16:35, 19 апреля 2020 154
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейший российский танк Т-14 «Армата» прошёл обкатку в Сирии. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Совершенно верно, они были в Сирии, — цитирует «Интерфакс» министра.

По словам главы Минпромторга, в САР эти танки направили, чтобы «учесть все нюансы в боевых условиях». Мантуров пояснил, что в Сирии проходят «именно такого рода испытания», отметив, что это поможет формированию финального облика танка, который будет поставляться Армии России.

Как писал NEWS.ru, ранее танк Т-95 в США назвали «кошмаром» для НАТО. 

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