Танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде в Севастополе

https://static.news.ru/photo/990364c8-b611-11ea-8eb1-fa163e074e61_660.jpg Танк Т-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе на параде Победы произошло ЧП. Танк Т-34, возглавлявший колонну, чуть не въехал в зрителей.

Советский танк специально отреставрировали к празднику. Однако он сломался во время езды. Военная полиция смогла остановить технику и заглушить мотор. Благодаря этому удалось избежать трагедии. Присутствующие отделались лёгким испугом.

Танк Т-34 неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение, — сообщил один из очевидцев.

По словам местных жителей, тормоза у машины отказали рядом с поворотом на площадь Нахимова, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Российские власти приняли решение перенести парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый Парад Победы в 1945 году. В мероприятии будут участвовать военнослужащие из Узбекистана, которые прибыли в Москву.

Как ранее передавал NEWS.ru, военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 24 июня прошёл на Красной площади в Москве. В нём приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

После выступления президента РФ Владимира Путина и исполнения гимна России первой на Красную площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. Музыканты задали темп парадным расчётам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками проследовали знамённые группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооружённых сил РФ.