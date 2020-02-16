https://static.news.ru/photo/fcbad190-50a9-11ea-8405-fa163e074e61_660.jpg Александр Волков Фото: Александр Волков/facebook.com

Полиции следует уделить повышенное внимание безопасности столичных церквей. Об этом заявил глава Информационной комиссии Московской епархии Александр Волков.

По его словам, духовенство и верующих необходимо защищать не только от нападений террористов, но и «от людей неадекватных или не вполне здоровых». Священнослужитель пояснил, что именно они представляют наибольшую угрозу для прихожан.

Представитель епархии добавил, что поножовщина в храме Николая Чудотворца, произошедшая 16 февраля, является далеко не первым нападением на московские церкви, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, в результате инцидента пострадали двое алтарников. Ранивший их мужчина, по предварительным данным, находился в невменяемом состоянии. В настоящее время злоумышленник задержан.