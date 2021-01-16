Судно, затонувшее у берегов Турции, было в неудовлетворительном состоянии

https://static.news.ru/photo/71fdd712-58d4-11eb-9302-fa163e074e61_660.jpg Фото: fleetmon.com

Сухогруз «Арвин», затонувший у берегов Турции, был в неудовлетворительном состоянии в связи с длительностью эксплуатации. Об этом сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих Ольга Ананьина.

Год постройки 1975. На самом деле, суда такого возраста уже не должны работать. Как бы тщательно их не проверяли инспекторы государственного портового контроля, техническое состояние оставляет желать лучшего. Поэтому каждый год в это время обязательно происходят трагедии с такого типа судами, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Сухогруз Arvin затонул у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере Турции. Судно могло стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма на этом морском участке. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпки. По предварительным данным, ЧП произошло из-за погодных условий и сильного шторма.

Как писал NEWS.ru, по последним данным, жертвами крушения сухогруза «Арвин» у черноморского побережья Турции стали четыре человека. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

По его словам, спасены шесть человек, из воды извлечены тела четырёх погибших. Гюнер пояснил, что в плохую погоду спасателям сложно проводить поисковую операцию. Также он сообщил, что судно шло не под российским флагом, как сообщалось изначально, а под флагом Палау.