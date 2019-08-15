https://static.news.ru/photo/8c31096a-bf60-11e9-a908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лефортовский суд арестовал подозреваемого в госизмене россиянина. Об этом сообщил источник в суде.

Гражданина зовут Лыхмус С.В. Постановление о его аресте было принято 13 августа. Мужчина отправлен в СИЗО. Остальные подробности не разглашаются, отмечает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста руководителю Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роману Ковалёву. Гражданина подозревают в государственной измене. Он пробудет под стражей до 5 ноября.