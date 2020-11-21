Суд отправил под арест похитителя семилетнего мальчика

Суд Камешковского района Владимирской области избрал арест в качестве меры пресечения 26-летнему мужчине, в доме которого обнаружили похищенного семилетнего мальчика.
Об этом РИА Новости
Семилетний Савелий Роговцев пропал 28 сентября. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в посёлке Горки Камешковского района, но дойти до дома не успел. Неизвестный мужчина схватил мальчика, затолкал в автомобиль и увёз в неизвестном направлении.
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Как писал NEWS.ru, похититель прятал мальчика в подвале своего дома. Видео освобождения ребёнка обнародовал Следственный комитет.