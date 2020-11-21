Суд отправил под арест похитителя семилетнего мальчика

https://static.news.ru/photo/d7c3ce80-2c1f-11eb-a219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Суд Камешковского района Владимирской области избрал арест в качестве меры пресечения 26-летнему мужчине, в доме которого обнаружили похищенного семилетнего мальчика.

Об этом РИА Новости сообщил представитель суда. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 19 января. Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Семилетний Савелий Роговцев пропал 28 сентября. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в посёлке Горки Камешковского района, но дойти до дома не успел. Неизвестный мужчина схватил мальчика, затолкал в автомобиль и увёз в неизвестном направлении.

19 ноября первоклассник был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе. По информации регионального омбудсмена, мужчина страдает психическим заболеванием.

Как писал NEWS.ru, похититель прятал мальчика в подвале своего дома. Видео освобождения ребёнка обнародовал Следственный комитет.