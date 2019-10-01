https://static.news.ru/photo/4b77bfc8-e43a-11e9-921e-fa163e074e61_660.jpg Александр Протасовицкий Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд в Брянской области не удовлетворил ходатайство Александра Протасовицкого об условно-досрочном освобождении. Приятель Александра Кокорина и Павла Мамаева, детский тренер по футболу был осуждён по одному делу с этими футболистами.

Судебное заседание проходит в выездном порядке в помещении исправительной колонии в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий.

В УДО Протасовицкому отказано, — сообщает пресс-служба Клинцовского городского суда Брянской области.

Адвокат Протасовицкого Николай Савостьянок рассказал News.ru, что суд посчитал, что «цель наказания не достигнута». Причиной отказа в УДО стали три взыскания из московского СИЗО от 5 и 11 июля за расправленную постель в неположенное время, отметил он.

Адвокат Татьяна Прилипко, ведшая дело Протасовицкого с самого начала, заявила в разговоре с News.ru, что защита будет обжаловать решение суда.

К дате рассмотрения апелляции он скорее всего выйдет на свободу. Но нужно сделать из принципа, — сказала она.

Футболисты стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года в Москве. Всем им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев вместе с Протасовицким получили по году и пять месяцев.

В начале сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об УДО. Игроки вышли на свободу 17 сентября, писал News.ru.